Алексей Четвернин пообщался с ребятами из 103-й и 74-й школ Фото: Пресс-служба Челябинской городской думы

Депутаты Челябинской городской думы проводят в школах «разговоры о важном». Как сообщили в пресс-службе гордумы, главной темой бесед стала профилактика вовлечения подростков в схемы наркоторговли.

«Народные избранники провели классные часы в школах. Юрий Скалунов, Алексей Четвернин и Станислав Новичихин пообщались с ребятами из 103-й и 74-й школ. Кирилл Ветхов поговорил со школьниками из 120 лицея, а Юрий Скалунов — с 10-классниками из образовательного центра №3», — сообщили в пресс-службе думы.

Депутаты обсудили с подростками, как не стать заложником зависимостей, как уберечь себя и своих друзей от вовлечения в схемы распространения и торговли запрещенными веществами. Эти встречи — продолжение деятельности рабочей группы по профилактике вовлечения несовершеннолетних в наркопреступления.

Приводя в пример истории обычных людей, депутаты рассказывают ребятам о страшных последствиях зависимостей. Подростков призывают развивать критическое мышление перед лицом предложений «легкого» заработка в интернете. Особое внимание уделяется развитию умения сказать нет на предложения попробовать вещества или поучаствовать в заработке на курьерских услугах.

«Ребята — молодцы. Они всегда вовлечены в беседу, слушают внимательно, задают интересные вопросы. Большинство из них понимают, что умение отказаться от сомнительного предложения в интернете — это форма уважения к себе. Убежден, что у нас подрастает активное и думающее поколение», — считает депутат Юрий Скалунов.