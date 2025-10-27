Защитник Егор Рыков пройдет пробный просмотр в челябинском «Тракторе»

Егор Рыков — на пробном контракте в «Тракторе» Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press

28-летний защитник Егор Рыков пройдет пробный просмотр в челябинском ХК «Трактор». Об этом сообщила пресс-служба хоккейной команды.

«Защитник пройдет просмотр в „Тракторе“. Рыков родился 14 апреля 1997 года в Видном Московская области. Дебютировал в КХЛ в сезоне 2015/2016, проведя 10 матчей в составе СКА», — говорится в сообщении.

Помимо СКА Рыков играл в ХК «Сочи», ЦСКА, «Адмирале», «Северстали», «Авангарде», «Витязе» и «Ладе». Всего в КХЛ Егор набрал 66 (6+60) очков в 354 матчах. Состав «Лады» Рыков покинул 17 сентября 2025 года.

В 2016 году Рыков стал серебряным призером молодежного чемпионат мира, а в 2017-м — бронзовым. В 2016 году в пятом раунде драфта НХЛ был выбран под общим 132-м номером командой «Нью-Джерси Дэвилз».