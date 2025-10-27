Челябинцам назвали сроки окупаемости квартир в новостройках

В Челябинске квартира в новостройке, если сдавать ее без простоев круглый год, в среднем окупится за 21 год. Доходность новой квартиры при этом составит 4,7%, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске доходность новых квартир сейчас достигает 4,7%. Окупится такое жилье за 21,1 год. Для расчета эксперты брали среднюю стоимость новой квартиры в городе — 8 575 055 рублей. Сдаваться такое жилье должно за 33 930 рублей в месяц», — сообщается на сайте «Мир квартир».

При этом, как подсчитали эксперты, выгоднее всего инвестировать в новое жилье в Махачкале и Грозном. В первом городе доходность достигает 12%, а окупится такое жилье за 8,4 года. В Грозном — 10% и 10 лет. Как отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, это связано с тем, что средняя стоимость квартиры в новостройке там не слишком отличается, а вот аренда жилья существенно подорожала в последние годы. В среднем по России доходность квартиры в городской новостройке составляет 5,4%, а окупаемость — 18,4 года.