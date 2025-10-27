Прокуратура встретилась с работниками Ашинского завода, попадающими под сокращение

На предприятии сокращают цех, где трудятся порялка 300 сотрудников (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокурор города Аша Александр Калинин встретился с работниками ПАО «Ашинский металлургический завод» (АМЗ), попадающими под сокращение. Более 300 сотрудникам после консервации цеха представили варианты дальнейшего трудоустройства, сообщили в пресс-службе областного ведомства.

«Работникам разъяснен порядок перевода на иные должности, возможность прохождения профессионального обучения с целью дальнейшего трудоустройства, особенности постановки на учет в Центре занятости. Городским прокурором даны разъяснения трудовых прав работников при сокращении численности штата», — уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

Для сотрудников предприятия, которые попадут под сокращение штата, была проведена встреча с представителями кадровой службы, профсоюзной организации предприятия, учебного центра, специалистами службы занятости, а также сотрудниками городской прокуратуры. Решение данного вопроса находится под личным контролем прокурора города.

