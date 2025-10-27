Челябинских депутатов будут лишать мандата за измену партии

Смена партийных флагов будет грозить депутатам лишением мандата Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Депутатам Челябинской городской думы запретят менять партийную и фракционную принадлежность под угрозой лишения мандата. Проект соответствующих поправок в регламент внесен на рассмотрение думы на заседание 28 октября.

«Депутаты, избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями, входят в депутатские объединения (фракции). Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической партией, не вправе выйти из фракции, в которой он состоит. Депутат может быть членом только той политической партии, во фракцию которой он входит. Несоблюдение этих требований влечет за собой досрочное прекращение депутатских полномочий», — говорится в проекте решения. В прежнем варианте регламента этих требований прописано не было.