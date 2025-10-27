Челябинских депутатов будут лишать мандата за измену партии
Смена партийных флагов будет грозить депутатам лишением мандата
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Депутатам Челябинской городской думы запретят менять партийную и фракционную принадлежность под угрозой лишения мандата. Проект соответствующих поправок в регламент внесен на рассмотрение думы на заседание 28 октября.
«Депутаты, избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями, входят в депутатские объединения (фракции). Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической партией, не вправе выйти из фракции, в которой он состоит. Депутат может быть членом только той политической партии, во фракцию которой он входит. Несоблюдение этих требований влечет за собой досрочное прекращение депутатских полномочий», — говорится в проекте решения. В прежнем варианте регламента этих требований прописано не было.
В регламент предлагается внести и другие требования, ужесточающие дисциплину среди депутатов. Так, на депутатов возлагается обязанность заблаговременно письменно извещать спикера о невозможности принять участие в заседаниях президиума думы либо других органов, в состав которых они включены. Также для депутатов прописывается обязанность участия в рабочих группах, общественных, экспертных советах и иных совещательных органов, в состав которых они входят. Проект решения будет рассмотрен на заседании гордумы 28 октября.
