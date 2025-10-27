Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

В Казахстан из Тюмени вывезли 10 тонн мяса и рыбы

Тюменский Россельхознадзор досмотрел 13 партий мяса и рыбы на пути в Казахстан
27 октября 2025 в 17:41
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Вся продукция сопровождалась ветеринарными документами

Вся продукция сопровождалась ветеринарными документами

Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО 13 автомобилей, направлявшихся из России в Республику Казахстан через пункт «Казанское» (село Ельцово). Общий вес проверенной партии составил 10,2 тонны, сообщает ведомство на своем официальном сайте.

«Через границу было вывезено 2,4 тонны рыбы и 7,8 тонны мясной продукции. Все товары сопровождались необходимыми ветеринарными документами», — говорится в сообщении

В Россельхознадзоре уточнили, что оформление и наличие ветеринарных сертификатов — обязательное условие для транспортировки товаров животного происхождения между странами — участниками Таможенного союза. Ранее стало известно, что ведомство приостановило оборот токсичного ветеринарного препарата.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал