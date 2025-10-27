В Казахстан из Тюмени вывезли 10 тонн мяса и рыбы
Вся продукция сопровождалась ветеринарными документами
Фото: Илья Московец © URA.RU
Сотрудники Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО 13 автомобилей, направлявшихся из России в Республику Казахстан через пункт «Казанское» (село Ельцово). Общий вес проверенной партии составил 10,2 тонны, сообщает ведомство на своем официальном сайте.
«Через границу было вывезено 2,4 тонны рыбы и 7,8 тонны мясной продукции. Все товары сопровождались необходимыми ветеринарными документами», — говорится в сообщении
В Россельхознадзоре уточнили, что оформление и наличие ветеринарных сертификатов — обязательное условие для транспортировки товаров животного происхождения между странами — участниками Таможенного союза. Ранее стало известно, что ведомство приостановило оборот токсичного ветеринарного препарата.
