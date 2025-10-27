В Тюмени начали продавать ИИ-поздравления от Путина

«С помощью нейросети и синхронизации губ мы создаем реалистичное анимированное видео по вашему сценарию. Голос идеально совпадает с движением персонажа — будто сам президент лично передает поздравление», — говорится в объявлении.

Помимо главы государства в объявлении предлагается создать видео или аудиопоздравления и с другими известными личностями. По мнению продавца, такой необычный подарок подойдет для любого праздника — от дня рождения и свадьбы до корпоратива и юбилея. Ранее стало известно, что тюменские школьники и студенты просят нейросети решать за них задачи и писать тексты. В сентябре таких обращений к ИИ стало на 6% больше, чем в августе.