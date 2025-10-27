Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Тюмени начали продавать ИИ-поздравления от Путина

В Тюмени продают ИИ-поздравления от президента
27 октября 2025 в 18:42
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Тюменцам начали продавать сгенерированное ИИ поздравление президента

Тюменцам начали продавать сгенерированное ИИ поздравление президента

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени начали продавать ИИ-поздравления от «Путина». Информация об этом появилась на одном из сайтов бесплатных объявлений.

«С помощью нейросети и синхронизации губ мы создаем реалистичное анимированное видео по вашему сценарию. Голос идеально совпадает с движением персонажа — будто сам президент лично передает поздравление», — говорится в объявлении.

Помимо главы государства в объявлении предлагается создать видео или аудиопоздравления и с другими известными личностями. По мнению продавца, такой необычный подарок подойдет для любого праздника — от дня рождения и свадьбы до корпоратива и юбилея. Ранее стало известно, что тюменские школьники и студенты просят нейросети решать за них задачи и писать тексты. В сентябре таких обращений к ИИ стало на 6% больше, чем в августе.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал