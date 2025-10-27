В Тюмени готовятся к строительству моста через Туру с путепроводом: где и когда он появится

В Тюмени Зареку соединят с ДОКом с помощью нового моста с путепроводом через Щербакова, Вторую Луговую и Коммунистическую. Сейчас выполнены инженерные изыскания, разрабатывается техническая часть дороги. Закончить проект и получить заключение госэкспертизы планируют в четвертом квартале 2026 года. Об этом URA.RU рассказали в мэрии.