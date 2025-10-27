В Тюмени готовятся к строительству моста через Туру с путепроводом: где и когда он появится
Строительство запланировано на 2028-2032 годы
Фото: Николай Бастриков © URA.RU
В Тюмени Зареку соединят с ДОКом с помощью нового моста с путепроводом через Щербакова, Вторую Луговую и Коммунистическую. Сейчас выполнены инженерные изыскания, разрабатывается техническая часть дороги. Закончить проект и получить заключение госэкспертизы планируют в четвертом квартале 2026 года. Об этом URA.RU рассказали в мэрии.
«Проектными решениями предусмотрено строительство моста через реку Тура с устройством путепровода через улицы Щербакова, 2-я Луговая — до Коммунистической, устройство надземных пешеходных переходов, примыканий, тротуаров, велосипедных дорожек, ливневой канализации, наружного освещения, кабельной канализации связи ВОЛС. Ориентировочный срок разработки проектной документации и получения положительного заключения ГАУ ТО „УГЭПД“ — четвертый квартал 2026 года», — рассказали URA.RU в администрации.
Строительство запланировано на 2028-2032 годы. К работам приступят после оформления всей необходимой документации и определения источника финансирования.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!