Тюменские айтишники разработали новинку для Роскосмоса
Разработка позволяет строить мощные системы для ИИ и Big Data
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Роскосмос начал использовать материнскую плату, разработанную тюменской компанией «Арсенал +». Об этом в рамках выставки «ИНФОТЕХ» сообщил глава компании Алексей Тюменцев.
«Электронный компонент включен в реестр Минпромторга России. Сертификация подтверждает, что все детали изготовлены на территории страны и по качеству не уступают зарубежным аналогам», — приводит слова Тюменцева издание «Тюменская линия».
Известно, что на материнской плате тюменской разработки можно построить производительную систему для ИИ и обработки больших массивов вычислений. Ранее сообщалось, что в ходе выставки Тюменскую область за внедрение ИИ похвалил вице-премьер правительства РФ.
