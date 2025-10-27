Логотип РИА URA.RU
Тюменские айтишники разработали новинку для Роскосмоса

В Роскосмосе начали использование разработанной в Тюмени материнской платы
27 октября 2025 в 16:51
Разработка позволяет строить мощные системы для ИИ и Big Data

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Роскосмос начал использовать материнскую плату, разработанную тюменской компанией «Арсенал +». Об этом в рамках выставки «ИНФОТЕХ» сообщил глава компании Алексей Тюменцев.

«Электронный компонент включен в реестр Минпромторга России. Сертификация подтверждает, что все детали изготовлены на территории страны и по качеству не уступают зарубежным аналогам», — приводит слова Тюменцева издание «Тюменская линия».

Известно, что на материнской плате тюменской разработки можно построить производительную систему для ИИ и обработки больших массивов вычислений. Ранее сообщалось, что в ходе выставки Тюменскую область за внедрение ИИ похвалил вице-премьер правительства РФ.

