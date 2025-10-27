В прайс-лист входят 28 услуг Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тюмени один из сервисов по ремонту телефонов предлагает клиентам заплатить 300 рублей, чтобы «постоять над душой». Таким шуточным прайс-листом с URA.RU поделился один из покупателей.

«Внезапно увидела такое в торговом центре. Прайс на дополнительные услуги включает пункты „постоять над душой“, „дать совет мастеру“ и даже „сделать самому“», — рассказала агентству тюменка Елена.

Всего прайс-лист включает в себя 28 пунктов с разными ценниками на услуги. Самая дешевая услуга — получить ответ на вопрос — 25 рублей. А вот услышать правильный ответ на вопрос уже в четыре раза дороже — 100 рублей. Самая дорогая услуга — просто сделать заказ самому — две тысячи рублей.

В этом сервисе есть и бесплатные услуги. Например, постоять с задумчивым взглядом обойдется клиенту в 0 рублей. А что касается тарифов со временем, то вежливое молчание обойдется тюменцам в 60 рублей в минуту, а виноватое молчание — 150 рублей в минуту.

Ранее в Тюменской области местный житель создал оригинальное туристическое предложение: трехдневный тур по принципам дауншифтинга, в рамках которого состоятельные участники могут погрузиться в условия, приближенные к жизни бездомных. Стоимость такого тура — 200 тысяч рублей.