В праздничные дни, со 2 по 4 ноября, все парковки Тюмени станут бесплатными. Об этом в telegram-канале сообщила пресс-служба городской администрации.

«В выходные и праздничные дни — 2, 3 и 4 ноября все городские паркинги, включая многоуровневую парковку на набережной, будут работать в бесплатном режиме. Тюменцы и гости города смогут оставить автомобиль на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что региональная прокуратура порекомендовала правительству отменить плату на части городских парковок. В частности, это коснется стоянок рядом со школами и поликлиниками.

