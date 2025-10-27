Логотип РИА URA.RU
Тюменские парковки временно станут бесплатными. Карта

В Тюмени на время празднования Дня народного единства отменят оплату парковки
27 октября 2025 в 16:22
Бесплатными на три дня станут все парковочные пространства города

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В праздничные дни, со 2 по 4 ноября, все парковки Тюмени станут бесплатными. Об этом в telegram-канале сообщила пресс-служба городской администрации.

«В выходные и праздничные дни — 2, 3 и 4 ноября все городские паркинги, включая многоуровневую парковку на набережной, будут работать в бесплатном режиме. Тюменцы и гости города смогут оставить автомобиль на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что региональная прокуратура порекомендовала правительству отменить плату на части городских парковок. В частности, это коснется стоянок рядом со школами и поликлиниками.

Схема парковок, которые станут бесплатными на три дня

Фото: Администрация Тюмени

