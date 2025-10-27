Известно, что Котельников родился в 1977 году в посёлке Кукуштан Пермской области. С 2019 года работал лесником в Ишимском филиале Тюменской авиабазы. Внес большой вклад в восстановление лесов региона, участвовал в посадке и уходе за молодняками, в тушении лесных пожаров и экологических акциях. В сентябре 2024 года добровольно ушёл в зону СВО. Погиб при исполнении воинского долга.