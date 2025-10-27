Логотип РИА URA.RU
Тюменский лесник погиб в зоне СВО. Фото

В зоне СВО погиб лесник Ишимского филиала Тюменской авиабазы
27 октября 2025 в 17:02
Прощание с погибшим состоится в Ишиме

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В зоне спецоперации погиб лесник Ишимского отделения Тюменской авиабазы. Об этом в telegram-канале сообщает региональный департамент лесного комплекса.

«Лесник Ишимского филиала Тюменской авиабазы Андрей Котельников погиб при исполнении воинского долга. Светлая память Андрею Павловичу Котельникову», — говорится в сообщении.

Известно, что Котельников родился в 1977 году в посёлке Кукуштан Пермской области. С 2019 года работал лесником в Ишимском филиале Тюменской авиабазы. Внес большой вклад в восстановление лесов региона, участвовал в посадке и уходе за молодняками, в тушении лесных пожаров и экологических акциях. В сентябре 2024 года добровольно ушёл в зону СВО. Погиб при исполнении воинского долга.

Прощание состоится 28 октября в 11:00 в часовне городского кладбища города Ишима. Ранее сообщалось о том, что в зоне СВО погиб сварщик из Ялуторовска.

Котельников участвовал в тушении лесных пожаров и восстановлении тюменских лесов

Фото: Департамент лесного комплекса Тюменской области

