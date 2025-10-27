Тюменский лесник погиб в зоне СВО. Фото
Прощание с погибшим состоится в Ишиме
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В зоне спецоперации погиб лесник Ишимского отделения Тюменской авиабазы. Об этом в telegram-канале сообщает региональный департамент лесного комплекса.
«Лесник Ишимского филиала Тюменской авиабазы Андрей Котельников погиб при исполнении воинского долга. Светлая память Андрею Павловичу Котельникову», — говорится в сообщении.
Известно, что Котельников родился в 1977 году в посёлке Кукуштан Пермской области. С 2019 года работал лесником в Ишимском филиале Тюменской авиабазы. Внес большой вклад в восстановление лесов региона, участвовал в посадке и уходе за молодняками, в тушении лесных пожаров и экологических акциях. В сентябре 2024 года добровольно ушёл в зону СВО. Погиб при исполнении воинского долга.
Прощание состоится 28 октября в 11:00 в часовне городского кладбища города Ишима. Ранее сообщалось о том, что в зоне СВО погиб сварщик из Ялуторовска.
Котельников участвовал в тушении лесных пожаров и восстановлении тюменских лесов
