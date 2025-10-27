В Тюменской области выбрали нового мэра
В Исетском округе выбрали нового главу
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Место ушедшего в отставку экс-главы Исетского округа Тюменской области Николая Теньковского занял его бывший заместитель — Константин Швецов. Об этом URA.RU рассказал сам чиновник.
«Конкурс был проведен. Депутаты приняли решение единогласно», — уточнил Константин Швецов.
После перехода региона на одноуровневую систему власти (без сельских дум и администраций) Исетский округ стал одним из немногих муниципалитетов региона, где поменяли местное руководство. Предыдущий глава района Николай Теньковский ушел в отставку в конце июня — пост он занимал с 2015 года.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!