В Тюменской области выбрали нового мэра

Главой Исетского округа стал Константин Швецов
27 октября 2025 в 18:03
В Исетском округе выбрали нового главу

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Место ушедшего в отставку экс-главы Исетского округа Тюменской области Николая Теньковского занял его бывший заместитель — Константин Швецов. Об этом URA.RU рассказал сам чиновник.

«Конкурс был проведен. Депутаты приняли решение единогласно», — уточнил Константин Швецов.

После перехода региона на одноуровневую систему власти (без сельских дум и администраций) Исетский округ стал одним из немногих муниципалитетов региона, где поменяли местное руководство. Предыдущий глава района Николай Теньковский ушел в отставку в конце июня — пост он занимал с 2015 года.

