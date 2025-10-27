В Тюменской области выбрали нового мэра

Место ушедшего в отставку экс-главы Исетского округа Тюменской области Николая Теньковского занял его бывший заместитель — Константин Швецов. Об этом URA.RU рассказал сам чиновник.

После перехода региона на одноуровневую систему власти (без сельских дум и администраций) Исетский округ стал одним из немногих муниципалитетов региона, где поменяли местное руководство. Предыдущий глава района Николай Теньковский ушел в отставку в конце июня — пост он занимал с 2015 года.