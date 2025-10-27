В Кургане выставили на торги здание, где располагался отдел УМВД. Фото
В Кургане здание, где раньше находился один из отделов УМВД, пустят с молотка
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Кургане выставили на торги здание по улице Уральской, в котором располагался один из отделов УМВД. Об этом сообщает департамент имущественных и земельных отношений.
«Скоро начнется прием заявок на здание на земельном участке в центре города Кургана по улице Уральская, 2. Здание 610 квадратных метров. Земельный участок семь соток. Ориентировочная стоимость 9 500 тысяч рублей», — сообщается в telegram-канале департамента «Продажа госимущества».
Ранее в этом здании через дорогу от Молодежного парка, согласно данным на сайте УМВД, располагался один из отделов ведомства. В нем находился отдел организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД РФ по Курганской области — самостоятельное подразделение, выведено из структуры Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления.
Двухэтажное здание в Кургане выставлено на торги за 9,5 млн
Фото: telegram-канал департамента имущественных и земельных отношений Курганской области
В последние годы в центре Кургана ведется активная работа по оптимизации использования городской недвижимости, в том числе через комплексное развитие территорий и продажу неиспользуемых объектов. Аналогичные меры уже реализуются на улице Сухэ-Батора, где массово сносят старые здания и готовят площадки для многоэтажной жилой застройки и объектов инфраструктуры.
