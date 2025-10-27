В Кургане закрылся популярный магазин фирменной одежды. Фото
Популярный магазин одежды проработал в Кургане 15 лет
Фото: читатели URA.RU
В Кургане закрылся популярный магазин фирменной одежды Oodji, который располагался в ТРЦ «Гиперсити». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили посетители торгового центра.
«Сегодня приехали в „Гипер“, хотели зайти в один из наших любимых магазинов Oodji, а он оказался закрыт. Место, где он располагался, затянуто баннером. Никаких объявлений о том, временно ли он закрылся или насовсем, переехал ли куда-то, нет», — сообщили корреспонденту URA.RU курганцы.
Как следует из открытых данных, магазин Oodji торговал мужской и женской одеждой российских и французских модельеров. Курганцев привлекали в нем недорогие качественные вещи на разные случаи жизни. На сайте компании, где указаны все филиалы в различных городах страны, курганского отдела нет. Сделать заказ можно только в интернет-магазине.
Магазин Oodji работал в крупнейшем торговом центре много лет
Год назад этот магазин был выставлен на продажу. Он работал в Кургане с 2010 года. Ранее в городе уже происходили закрытия крупных магазинов, таких как гипермаркет с китайскими товарами и отдельные филиалы сети «Светофор», что связывали с низкой посещаемостью и ростом аренды. Закрытие Oodji в ТРЦ «Гиперсити» продолжают тенденцию сокращения числа торговых точек в городе, отражая общие сложности для ритейлеров на местном рынке.
