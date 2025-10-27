Популярный магазин одежды проработал в Кургане 15 лет Фото: читатели URA.RU

В Кургане закрылся популярный магазин фирменной одежды Oodji, который располагался в ТРЦ «Гиперсити». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили посетители торгового центра.

«Сегодня приехали в „Гипер“, хотели зайти в один из наших любимых магазинов Oodji, а он оказался закрыт. Место, где он располагался, затянуто баннером. Никаких объявлений о том, временно ли он закрылся или насовсем, переехал ли куда-то, нет», — сообщили корреспонденту URA.RU курганцы.

Как следует из открытых данных, магазин Oodji торговал мужской и женской одеждой российских и французских модельеров. Курганцев привлекали в нем недорогие качественные вещи на разные случаи жизни. На сайте компании, где указаны все филиалы в различных городах страны, курганского отдела нет. Сделать заказ можно только в интернет-магазине.

Продолжение после рекламы

Магазин Oodji работал в крупнейшем торговом центре много лет Фото: читатели URA.RU







