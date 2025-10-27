В Курганской области семьям с детьми нужно иметь доход более 100 тысяч, чтобы снять квартиру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская область заняла 46-е место в рейтинге регионов России по доступности арендного жилья для семей с детьми. Доля семей, которые могут себе позволить снять квартиру, составляет меньше 50%, а необходимый доход для оплаты аренды и расходов должен превышать 100 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании «РИА Новости».

«Доля тех, кому доступна аренда, составляет всего 47,5%. А доход, необходимый для оплаты ежемесячной аренды и повседневных расходов, составляет 101,4 тысячи рублей», — сообщают аналитики.

Для сравнения, соседние регионы показали лучшие результаты: Тюменская область заняла 27-е место, Свердловская — 20-е, Челябинская — 23-е. Анализ проведен Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» на основе официальной статистики, учитывая доходы, прожиточные минимумы и средние арендные ставки за 2025 год. Доступность оценки рассчитывается для типовой семьи из двух взрослых и двух детей, где 70% оставшихся после прожиточного минимума средств тратится на аренду.

В Курганской области аренда квартиры доступна 47,5% семей Фото: сайт «Риа Новости»