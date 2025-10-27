Меньше половины курганских семей в регионе могут позволить себе снимать квартиру. Инфографика
В Курганской области семьям с детьми нужно иметь доход более 100 тысяч, чтобы снять квартиру
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Курганская область заняла 46-е место в рейтинге регионов России по доступности арендного жилья для семей с детьми. Доля семей, которые могут себе позволить снять квартиру, составляет меньше 50%, а необходимый доход для оплаты аренды и расходов должен превышать 100 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании «РИА Новости».
«Доля тех, кому доступна аренда, составляет всего 47,5%. А доход, необходимый для оплаты ежемесячной аренды и повседневных расходов, составляет 101,4 тысячи рублей», — сообщают аналитики.
Для сравнения, соседние регионы показали лучшие результаты: Тюменская область заняла 27-е место, Свердловская — 20-е, Челябинская — 23-е. Анализ проведен Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» на основе официальной статистики, учитывая доходы, прожиточные минимумы и средние арендные ставки за 2025 год. Доступность оценки рассчитывается для типовой семьи из двух взрослых и двух детей, где 70% оставшихся после прожиточного минимума средств тратится на аренду.
В Курганской области аренда квартиры доступна 47,5% семей
Фото: сайт «Риа Новости»
Ранее эксперты отмечали, что в Курганской области аренда частных домов остается самой доступной в России: средняя стоимость аренды по итогам октября 2025 года составила 20 047 рублей в месяц. При этом за последний год в регионе арендные ставки снизились почти на 13% на фоне переизбытка предложений и снижения спроса на дома, тогда как арендаторы чаще выбирают квартиры из-за их доступности и удобства.
