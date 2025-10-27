Шумков предложил переподготовку курганских акушеров-гинекологов для новой антиабортной политики
Вадим Шумков высказался о профдеформации курганских гинекологов
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил проведение переподготовки акушеров-гинекологов в рамках новой антиабортной политики. По его словам, при формировании мер нужна последовательность и аккуратность, нельзя ограничиваться только запретами, но и медлить с принятием решений тоже нельзя. Об этом он заявил в соцсетях.
«В формируемой новой антиабортной политике нужна последовательность и аккуратность. Предложили коллегам проведение переподготовки и итогового тестирования для врачей акушеров-гинекологов государственных медицинских учреждений на предмет лояльности к рождению детей любой пациенткой в отсутствие медицинских противопоказаний. Уверен, нас поддержат», — написал Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)».
По мнению главы региона, начиная с 1990-х соросовские фонды и ВОЗ активно влияли на систему здравоохранения и социальную рекламу, продвигая под видом заботы программы «контроля численности населения». Это привело к профдеформации части медиков, которые вместо помощи женщине навязывали нежелательные сценарии.
Ранее Вадим Шумков уже предлагал изменить правила финансирования программы ОМС, чтобы стимулировать медиков за работу с женщинами, отказавшимися от аборта без медицинских показаний, а инициатива была направлена в правительство РФ. В ряде регионов России также ограничивают проведение абортов в частных клиниках и поддерживают меры, направленные на повышение рождаемости и профилактику нежелательных абортов.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!