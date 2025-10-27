Тропические гиганты, рейтинг УК и судебные победы: главные новости Кургана за 27 октября

В Кургане опубликовали названия лучших и худших управкомпаний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Госжилинспекция Курганской области опубликовала рейтинг 46 управляющих компаний по итогам третьего квартала 2025 года. В «красной зоне» оказались ООО «УК „Партнеръ“» и ООО «УМД», получившие по две звезды. Лучшие компании, такие как ООО «УК „Проектсервис“», «Старт», «Актив» и «Кристалл», получили максимальные 7 баллов, показав высокие результаты по качеству обслуживания и информированию жильцов.

Жительница Кургана выиграла суд у московского застройщика на полмиллиона рублей

Жительница Кургана взыскала с московского застройщика около 500 тысяч рублей за задержку сдачи квартиры и машиноместа. Суд признал факт нарушения сроков и обязан компенсировать неустойку, штраф, моральный вред и расходы на перелет и проживание. Решения подтверждены в нескольких судебных инстанциях, включая кассацию.

Подростка-пособницу мошенников задержали в Кургане

17-летняя жительница Курганской области подозревается в курьерской доставке денег, похищенных у пенсионеров мошенническим способом. Она получала вознаграждение в 10% от суммы и приобрела на украденные деньги автомобиль и мотоцикл. Девушка задержана в момент передачи очередной суммы, в отношении нее применен домашний арест.

Продолжение после рекламы





Приставы взыскали 140 тысяч с курганского владельца кемпингов в Крыму

Судебные приставы Кургана добились выплаты 140 тысяч рублей задолженности по зарплате и компенсациям в пользу работника из Крыма. Должник — владелец сети кемпингов с регистрацией в Курганской области — погасил долг после предупреждения и наложения исполнительского сбора. Работник получил все причитающиеся выплаты.

Сгорел Mercedes: молодой курганец без прав устроил аварию на тюменской трассе

На трассе под Тюменью столкнулись Mercedes-Benz и грузовик HINO, в ДТП виноват 24-летний курганец, не имеющий права управления. Mercedes загорелся после столкновения, но обошлось без пострадавших. Полиция продолжает выяснять обстоятельства аварии.

Тропические цветы-гиганты замаскировали гаражи в центре Кургана