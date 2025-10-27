Глава Тюмени рассказал, когда определится судьба «Тюмень-сити»

Проект подразумевает не только строительство бизнес-центров и небоскребов Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Решение по проекту «Тюмень-сити» будет принято уже в первом квартале 2026 года. Об этом глава Тюмени Максим Афанасьев заявил изданию «Коммерсантъ Урал».

«Тюмень-сити — это не концепция застройки города небоскребами. Большое количество смыслов прячется в историческом центре, здесь можно найти и другие способы позиционировать Тюмень. Возможно, визиткой города станет квартал деревянного зодчества», — пояснил он.

Что же касается небоскребов, их власти планируют построить в районе Верхнего бора. Они будут отвечать концепции города-миллионника, к которому, по словам Афанасьева, Тюмени приблизится в 2040 году.

Продолжение после рекламы