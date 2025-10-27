Тюменцы смогут воспользоваться услугами Госбюро
Юристы будут работать бесплатно для слабозащищенных слоев населения
Фото: Тихонова Пелагия © URA.RU
Жители Тюмени смогут воспользоваться услугами юристов бесплатно. Такую возможность предоставит открывшееся в регионе Государственное юридическое бюро, сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства.
«Учреждение работает на базе ГКУ ТО „Центр обеспечения мер социальной поддержки“. Госюрбюро оказывает бесплатную юридическую помощь гражданам, имеющим на это право», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что получить юридические услуги в госбюро смогут:
- малоимущие граждане;
- инвалиды 1 и 2 группы;
- участники специальной военной операции и члены их семей;
- многодетные родители;
- дети-инвалиды, дети-сироты и другие категории граждан.
Ранее сообщалось, что в Тюмени резко выросла потребность в юристах из-за взрывного роста количества банкротств физлиц. Причиной эксперты считают чрезмерную доступность процедуры.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!