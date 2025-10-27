Логотип РИА URA.RU
Тюменцы смогут воспользоваться услугами Госбюро

В Тюмени открылось отделение Государственного юридического бюро
27 октября 2025 в 19:37
Юристы будут работать бесплатно для слабозащищенных слоев населения

Фото: Тихонова Пелагия © URA.RU

Жители Тюмени смогут воспользоваться услугами юристов бесплатно. Такую возможность предоставит открывшееся в регионе Государственное юридическое бюро, сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства.

«Учреждение работает на базе ГКУ ТО „Центр обеспечения мер социальной поддержки“. Госюрбюро оказывает бесплатную юридическую помощь гражданам, имеющим на это право», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что получить юридические услуги в госбюро смогут:

  • малоимущие граждане;
  • инвалиды 1 и 2 группы;
  • участники специальной военной операции и члены их семей;
  • многодетные родители;
  • дети-инвалиды, дети-сироты и другие категории граждан.
Ранее сообщалось, что в Тюмени резко выросла потребность в юристах из-за взрывного роста количества банкротств физлиц. Причиной эксперты считают чрезмерную доступность процедуры.

