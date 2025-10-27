Моор вручил тюменским студентам именные стипендии
Студенты получили удостоверения стипендиатов губернатора региона
Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU
Студенты, которые стали именными стипендиатами главы Тюменской области, получили удостоверения из рук Александр Моора. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«С удовольствием сегодня вручил удостоверения именным стипендиатам Губернатора. Уже ставшая традицией церемония объединяет тех, кто доказал свои способности в науке, образовании, творчестве, спорте и общественной деятельности. Каждый из них — пример целеустремлённости и внутренней силы, настоящая опора будущего области», — отметил он.
Моор отметил, что в настоящий момент регион создает все возможные условия для реализации студенческой молодежи. «Развиваются образовательные и исследовательские площадки, уже завершено строительство главного учебно-лабораторного корпуса ТюмГУ, действуют кластеры по проекту „Профессионалитет“. В рамках нацпроекта „Молодёжь и дети“ в Тюмени возводится межуниверситетский кампус. Всё это — возможности для тех, кто стремится к знаниям и личному росту», — добавил Моор.
Ранее стало известно, что в Тюмени резко вырос интерес к образовательным кредитам. Их общая сумма превысила 220 миллионов рублей.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!