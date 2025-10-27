Логотип РИА URA.RU
Моор вручил тюменским студентам именные стипендии

Тюменские студенты получили именные стипендии губернатора региона
27 октября 2025 в 19:08
Студенты получили удостоверения стипендиатов губернатора региона

Студенты получили удостоверения стипендиатов губернатора региона

Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

Студенты, которые стали именными стипендиатами главы Тюменской области, получили удостоверения из рук Александр Моора. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«С удовольствием сегодня вручил удостоверения именным стипендиатам Губернатора. Уже ставшая традицией церемония объединяет тех, кто доказал свои способности в науке, образовании, творчестве, спорте и общественной деятельности. Каждый из них — пример целеустремлённости и внутренней силы, настоящая опора будущего области», — отметил он.

Моор отметил, что в настоящий момент регион создает все возможные условия для реализации студенческой молодежи. «Развиваются образовательные и исследовательские площадки, уже завершено строительство главного учебно-лабораторного корпуса ТюмГУ, действуют кластеры по проекту „Профессионалитет“. В рамках нацпроекта „Молодёжь и дети“ в Тюмени возводится межуниверситетский кампус. Всё это — возможности для тех, кто стремится к знаниям и личному росту», — добавил Моор.

Ранее стало известно, что в Тюмени резко вырос интерес к образовательным кредитам. Их общая сумма превысила 220 миллионов рублей.

