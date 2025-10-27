Логотип РИА URA.RU
С СВО — в бизнес: тюменским военным, ставшим предпринимателями, хотят дать льготу

В Тюменской области ИП, прошедшим СВО, хотят понизить налог до 1%
27 октября 2025 в 19:14
Ветераны боевых действий, ушедшие в бизнес, могут получить льготу по налогам

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюменской области предложили дать льготную налоговую ставку в 1% бывшим участникам СВО, которые по возвращению домой станут индивидуальными предпринимателями. Законопроект внесен в областную думу.

«Законопроект направлен на поддержку граждан, принимавших участие в специальной военной операции, которые после увольнения с военной службы или исключения из добровольческого формирования зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. При применении УСН предлагается установить для плательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, ставку в 1%», — говорится в документе.

По задумке авторов проекта, в случае его принятия льгота будет действовать до 31 декабря 2030 года. При этом важно, чтобы получатель впервые зарегистрировался в качестве ИП.

Ранее URA.RU писало, какие налоговые льготы для физлиц существуют в Тюменской области. В частности, ряд категорий граждан полностью освобождены от платы за транспорт или недвижимость.

