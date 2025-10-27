Логотип РИА URA.RU
«Инвестор к нам не заходит»: тюменские предприниматели страдают из-за отсутствия двух километров дороги

Предприниматели требуют построить новую дорогу от Ишима до трассы Р-254
27 октября 2025 в 19:58
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Тюменские предприниматели из сектора среднего и малого бизнеса в Ишиме страдают от отсутствия двух километров дороги. По их словам, они не могут развиваться из-за этого на промышленные площадки не заходят инвесторы. Об этом они рассказали URA.RU.

«Мы ждем, когда сделают дорогу от улицы Промышленной в Ишиме до федеральной трассы Р-254. Никакого экономического развития нет. Инвестор не заходит на промышленные площадки», — рассказывают предприниматели.

Улица Промышленная находится в двух километрах от федеральной трассы. По мнению предпринимателей, наличие такого транспортного сообщения позволит местным бизнесменам достичь «экономического развития». 

URA.RU обратилось за комментарием по ситуации в Главное управление строительства Тюменской области. В ведомстве отметили, что у них нет планов по организации такой дороги. Однако, чтобы добиться начала строительства, предприниматели собирают подписи среди своих коллег-бизнесменов из Ишима. 

Ранее тюменские предприниматели уже сообщали о трудностях с рентабельностью производственных цехов и массовой продаже бизнеса на фоне высокой ключевой ставки и кадрового дефицита. По данным аналитиков, на рынке остается избыток предложений по продаже цехов, а инвестиционная активность в секторе низкая. Таких условий недостаточно для быстрого запуска или роста новых производств, что затрудняет привлечение инвесторов даже при наличии востребованной инфраструктуры.

