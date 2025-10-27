«Инвестор к нам не заходит»: тюменские предприниматели страдают из-за отсутствия двух километров дороги

Предприниматели требуют построить дорогу от улицы Промышленной до федеральной трассы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Тюменские предприниматели из сектора среднего и малого бизнеса в Ишиме страдают от отсутствия двух километров дороги. По их словам, они не могут развиваться из-за этого на промышленные площадки не заходят инвесторы. Об этом они рассказали URA.RU.

«Мы ждем, когда сделают дорогу от улицы Промышленной в Ишиме до федеральной трассы Р-254. Никакого экономического развития нет. Инвестор не заходит на промышленные площадки», — рассказывают предприниматели.

Улица Промышленная находится в двух километрах от федеральной трассы. По мнению предпринимателей, наличие такого транспортного сообщения позволит местным бизнесменам достичь «экономического развития».

URA.RU обратилось за комментарием по ситуации в Главное управление строительства Тюменской области. В ведомстве отметили, что у них нет планов по организации такой дороги. Однако, чтобы добиться начала строительства, предприниматели собирают подписи среди своих коллег-бизнесменов из Ишима.