Депутат Госдумы Лантратова помогла челябинцу добиться повышения пенсии

Яна Лантратова помогла еще одному пожилому жителю Челябинской области Фото: пресс-служба депутата Государственной думы Яны Лантратовой

Пожилой житель Коркино (Челябинская область), которому назначили пенсию ниже прожиточного минимума, получит ее в повышенном размере и, дополнительно, невыплаченные деньги за 3,5 года. Справедливость была восстановлена после вмешательства председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яны Лантратовой.

Проживающий в городе Коркино Виктор Петрович — инвалид III группы и получатель пенсии по инвалидности. При этом, несмотря на большой стаж, его пенсия не достигала даже прожиточного минимума. Дело в том, что в Соцфонде не только не разъяснили ему право на получение страховой пенсии, положенной инвалиду, но не включили в стаж время работы на территории бывшей республики СССР.

«Многочисленные обращения пенсионера в ОСФР, сотрудники фонда просто игнорировали. Но поразило больше всего то, что трудовую книжку, оформленную в советское время, не приняли для подтверждения стажа работы. Мотивировав это тем, что „трудовая книжка произведена позже, чем произведена запись“», — пояснила URA.RU Яна Лантратова.

