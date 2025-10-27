Депутат Госдумы Лантратова помогла челябинцу добиться повышения пенсии
Яна Лантратова помогла еще одному пожилому жителю Челябинской области
Фото: пресс-служба депутата Государственной думы Яны Лантратовой
Пожилой житель Коркино (Челябинская область), которому назначили пенсию ниже прожиточного минимума, получит ее в повышенном размере и, дополнительно, невыплаченные деньги за 3,5 года. Справедливость была восстановлена после вмешательства председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яны Лантратовой.
Проживающий в городе Коркино Виктор Петрович — инвалид III группы и получатель пенсии по инвалидности. При этом, несмотря на большой стаж, его пенсия не достигала даже прожиточного минимума. Дело в том, что в Соцфонде не только не разъяснили ему право на получение страховой пенсии, положенной инвалиду, но не включили в стаж время работы на территории бывшей республики СССР.
«Многочисленные обращения пенсионера в ОСФР, сотрудники фонда просто игнорировали. Но поразило больше всего то, что трудовую книжку, оформленную в советское время, не приняли для подтверждения стажа работы. Мотивировав это тем, что „трудовая книжка произведена позже, чем произведена запись“», — пояснила URA.RU Яна Лантратова.
После такого отказа было принято решение обращаться в Коркинский районный суд. Там встали на сторону пенсионера, обязав сотрудников фонда включить периоды работы коркинца в страховой стаж и произвести перерасчет пенсии за три с половиной года. Решение суда вступило в законную силу: вскоре Виктор Петрович получит не только пенсию в большем размере, но и недополученные деньги за три с половиной года.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!