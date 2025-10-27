Заявление на депутата в СКР поступило после дебатов о секс-скандале в школе Катав-Ивановска Фото: Алексей Казанцев © URA.RU

Дебаты на заседании собрания Катав-Ивановского округа (Челябинская область) о секс-скандале в местной школе обернулись заявлением о рукоприкладстве на депутата Якова Чуксина. Сам парламентарий возмутился нечеткой позицией вице-мэра по социальным вопросам Татьяны Полушкиной о произошедшем.

«Депутаты Яков Чуксин, Петр Емельянов начали публично говорить о действиях сексуального характера в школе № 1. В дальнейшем я увидела демонстрацию видео сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Обозначила, что вызову полицию и напишу заявление о распространении порнографии. Чуксин проявил в мою сторону агрессию, выразившуюся в оскорблениях (якобы употребляю запрещенные вещества, показал жест со средним пальцем)», — так одна из присутствовавших на заседании собрания представительниц администрации описала произошедшее в своем заявлении в отдел СКР по Усть-Катаву. Документ имеется у URA.RU.

На этом конфликт не закончился. По словам заявительницы, пожелавшей не называть имени, Чуксин в коридоре продолжил оскорблять, а заодно схватил за руку с водой. Бутылка расплескалась, облив депутата и пострадавшую.

Чуксин сказал URA.RU, что терпение у него закончилось. В первой школе было два инцидента: во время одного из них восьмиклассник при учителе английского языка непристойно себя вел. Педагог вынуждена была уволиться. В другой ситуации семиклассники совершили с учеником начальной школы развратные действия, а видео распространилось.

Емельянов заявил URA.RU, что возмутился, поскольку оба инцидента не получили оценки и выводы не сделаны. Школьные хулиганы чувствуют безнаказанность. Но депутата Ольгу Уфимцеву насторожило поведение самих коллег. Выставляя на всеобщее обозрение ролики с детской порнографией, называя фамилии участников инцидента, парламентарии, по словам собеседницы URA.RU, нарушили право на частную жизнь ребенка и его права.