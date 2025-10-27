В Челябинской области снизились цены на китайские автомобили с пробегом

Спрос на автомобили в регионе вырос на 16,9% Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области по итогам июля-сентября 2025 года цены на китайские автомобили снизились на 5,7% до 1 415 000 рублей за объект. При этом спрос на автомобили вырос на 16,9%, сообщили в пресс-службе.

«В Челябинской области в третьем квартале 2025 года наибольшей популярностью пользовались автомобили марок Chery, Geely, LIFAN, HAVAL и Changan. Среди моделей особенно востребованными оказались Chery Tiggo (T11), LIFAN X60, LIFAN Solano, Chery Tiggo 7 Pro и HAVAL Jolion», — отметили в пресс-службе «Авито Авто».