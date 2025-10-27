В Челябинской области снизились цены на китайские автомобили с пробегом
Спрос на автомобили в регионе вырос на 16,9%
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Челябинской области по итогам июля-сентября 2025 года цены на китайские автомобили снизились на 5,7% до 1 415 000 рублей за объект. При этом спрос на автомобили вырос на 16,9%, сообщили в пресс-службе.
«В Челябинской области в третьем квартале 2025 года наибольшей популярностью пользовались автомобили марок Chery, Geely, LIFAN, HAVAL и Changan. Среди моделей особенно востребованными оказались Chery Tiggo (T11), LIFAN X60, LIFAN Solano, Chery Tiggo 7 Pro и HAVAL Jolion», — отметили в пресс-службе «Авито Авто».
Как отметили в пресс-службе, сильнее всего подешевели автомобили марок LIFAN Solano. Цены на данные авто снизились на -14%, до 279 000 рублей. Также упала цена на авто марок LIFAN X60 (до -13,1%, 530 000 рублей) и Geely Emgrand EC7 (-12,5%, 350 000 рублей).
