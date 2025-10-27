Силовики подсчитали, сколько миллиардов вывел за границу экс-владелец «Южуралзолота» Струков
Претензии к Константину Струкову достигли эпических масштабов
Экс-владелец национализированного «Южуралзолота» Константин Струков вывел за границу свыше 163 млрд рублей. Эта сумма приводится в очередном иске Генпрокуратуры к золотодобытчику.
«Всего за границу им было направлено свыше 163 млрд рублей. За счет этих средств европейских странах приобретены недвижимость, яхты, предметы роскоши, ведется строительство гостиничных комплексов», — приводит данные из иска Генпрокуратуры «Коммерсант». По данным надзорного ведомства, деньги выводились в Черногорию, Сербию, Швейцарию, Турцию.
Кроме того, средства легализовывались через огромные оклады, которые получали фиктивно трудоустроенные в ЮГК дочери Струкова и его гражданская жена. Пластский горсуд уже удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о наложении обеспечительного ареста на недвижимость и денежные средства ответчиков. Предварительное слушание по этому делу назначено на 5 ноября.
Материал из сюжета:Национализация холдинга «Южуралзолото»
