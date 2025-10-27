Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Бизнес

Силовики подсчитали, сколько миллиардов вывел за границу экс-владелец «Южуралзолота» Струков

Основатель национализированного «ЮГК» успел вывести за рубеж 163 млрд рублей
27 октября 2025 в 19:29
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Претензии к Константину Струкову достигли эпических масштабов

Претензии к Константину Струкову достигли эпических масштабов

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-владелец национализированного «Южуралзолота» Константин Струков вывел за границу свыше 163 млрд рублей. Эта сумма приводится в очередном иске Генпрокуратуры к золотодобытчику.

«Всего за границу им было направлено свыше 163 млрд рублей. За счет этих средств европейских странах приобретены недвижимость, яхты, предметы роскоши, ведется строительство гостиничных комплексов», — приводит данные из иска Генпрокуратуры «Коммерсант». По данным надзорного ведомства, деньги выводились в Черногорию, Сербию, Швейцарию, Турцию.

Кроме того, средства легализовывались через огромные оклады, которые получали фиктивно трудоустроенные в ЮГК дочери Струкова и его гражданская жена. Пластский горсуд уже удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о наложении обеспечительного ареста на недвижимость и денежные средства ответчиков. Предварительное слушание по этому делу назначено на 5 ноября.

Материал из сюжета:

Национализация холдинга «Южуралзолото»

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал