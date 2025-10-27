Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Бизнес

На челябинской Рублевке за 120 миллионов продают землю фирмы-банкрота

28 октября 2025 в 00:06
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Земля, выставленная на торги, имеет выгодное расположение

Земля, выставленная на торги, имеет выгодное расположение

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сосновском районе Челябинской области, который называют местной Рублевкой из-за близости к городу, выставили на продажу крупный земельный участок стоимостью более 120 миллионов рублей. Земля площадью 16 тысяч квадратных метров находится примерно в 200 метрах к северу от центра поселка Рощино. Актив реализуется как имущество фирмы-банкрота. Соответствующая информация появилась на портале «Торги России».

«Участок, категория земель — земли населенных пунктов. Кадастровый номер 74:19:0601002:1462, площадью 15 900,0 кв.м. Цена — 121 959 800 рублей», — говорится на электронной площадке. Реализация актива компании-банкрота ООО «Добродом» должна состояться в рамках процедуры банкротства.

Согласно данным сервиса СБИС, руководителем организации является Михаил Манохин. Фирма, которая специализируется на строительстве, не сдает отчетность в ФНС более года.

Продолжение после рекламы

Прием заявок открыт с 26 октября и завершится 2 декабря. Начало подачи ценовых предложений появится у участников торгов 3 декабря.

Как сообщало URA.RU ранее, конфискованный земельный участок в Челябинске подорожал до полмиллиарда рублей. Территорию площадью 2,9 гектара, принадлежащую компании-банкроту «Джемир-Северозапад», летом 2025 года предлагали на аукционе за 500 миллионов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал