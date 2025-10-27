На челябинской Рублевке за 120 миллионов продают землю фирмы-банкрота

Земля, выставленная на торги, имеет выгодное расположение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сосновском районе Челябинской области, который называют местной Рублевкой из-за близости к городу, выставили на продажу крупный земельный участок стоимостью более 120 миллионов рублей. Земля площадью 16 тысяч квадратных метров находится примерно в 200 метрах к северу от центра поселка Рощино. Актив реализуется как имущество фирмы-банкрота. Соответствующая информация появилась на портале «Торги России».

«Участок, категория земель — земли населенных пунктов. Кадастровый номер 74:19:0601002:1462, площадью 15 900,0 кв.м. Цена — 121 959 800 рублей», — говорится на электронной площадке. Реализация актива компании-банкрота ООО «Добродом» должна состояться в рамках процедуры банкротства.

Согласно данным сервиса СБИС, руководителем организации является Михаил Манохин. Фирма, которая специализируется на строительстве, не сдает отчетность в ФНС более года.

Прием заявок открыт с 26 октября и завершится 2 декабря. Начало подачи ценовых предложений появится у участников торгов 3 декабря.