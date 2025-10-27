Челябинский завод показал автомобиль, позволяющий быть на связи в любой точке мира. Фото
Автомобиль оснащен автономными системами жизнеобеспечения
Фото: Илья Московец © URA.RU
Завод спецтехники «Гирд» в Миассе (Челябинская область) сконструировал и изготовил пять командно-штабных машин в Казахстан. Как сообщили в пресс-службе предприятия, автомобиль позволит быть на связи в любой точке мира.
«Командно-штабные автомобили на шасси „КамАЗ-43118“ завод изготовил для заказчика из Казахстана. Автомобиль служит для оперативной организации и перевозки штаба управления, возможности координирования действий подразделений и обеспечения связи», — заявили на предприятии.
Специализированный фургон длиной семь метров разделен на три функциональных отсека. Конструкция из пятислойных сэндвич-панелей обеспечит защиту от экстремальных погодных условий, а остекление дополнительно укрепили решетками.
В командно-штабном отсеке автомобилестроители разместили большой рабочий стол со встроенными розетками, пять складных стульев и три больших монитора. Для длительных операций инженеры предусмотрели трансформирующиеся в спальные места диваны-рундуки и откидная спальная полка.
Отсек операторов оборудовали четырьмя мониторами управления и пультом контроля всех систем. Серверное оборудование обеспечит бесперебойную связь через две телескопические мачты, поднимающиеся на высоту в 12 метров.
Автомобиль оснастили автономными системами жизнеобеспечения, включая дизельный генератор, две системы отопления и кондиционирования. В бытовом отсеке имеется кухонный блок с раковиной, СВЧ-печью и холодильником, трансформирующаяся в обеденную зону кровать.
Командно-штабные автомобили созданы на шасси «КамАЗ-43118»
Фото: пресс-служба завода спецтехники «Гирд»
Рабочее пространство в машине — многофункциональное
Фото: пресс-служба завода спецтехники «Гирд»
