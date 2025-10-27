Мокрый снег ожидается в Челябинске 4 ноября, во вторник Фото: Размик Закарян © URA.RU

В начале ноября в ночные часы ожидается понижение температуры до семи градусов ниже нуля. В течение трех дней прогнозируется сильный ветер, пойдет мокрый снег с дождем. Об этом говорится в сводке синоптиков «Гисметео».

«К 3 ноября ночью температура понизится до шести градусов со знаком минус. На следующий день станет чуть холоднее, начнется мокрый снег. Предполагается сильный ветер с порывами до 13 метров в секунду», — рассказали метеорологи.

Небольшой снег с дождем будет в среду, 5 ноября. В четверг он сменится на дождь — днем прогнозируется до пяти градусов тепла, а ночью — около нуля. К 7 ноября осадки прекратятся.

Как сообщало URA.RU ранее, по данным Челябинского гидрометеоцентра, в начале текущей недели погоду в регионе продолжит определять периферия антициклона, поэтому 28 октября будет относительно тепло и сухо. Но уже 29 октября начнутся перемены в погоде — с прохождением западного циклона ожидаются дожди, которые перейдут в мокрый снег и снег.