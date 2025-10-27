В Перми готовятся к масштабному обновлению парка «Счастье есть»
Проект обустройства парка разработают до июля 2026 года
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Перми планируется капремонт парка культуры и отдыха «Счастье есть» в Кировском районе. Сейчас власти ищут проектировщика. Работы оценили в 3,5 миллиона рублей.
«Выполнение проектно-изыскательских работ по обустройству парка культуры и отдыха „Счастье есть“. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3,5 млн рублей. Заказчиком выступает МКУ „Пермблагоустройство“», — сказано в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.
Работы по подготовке проектной документации начнутся 15 декабря 2025 года и завершатся к 10 июля 2026 года. После обновления в парке появятся современные игровые и спортивные площадки, прогулочные дорожки, малые архитектурные формы. Также проект предусматривает обновление озеленения, установку освещения, создание улично-дорожной инфраструктуры и других элементов благоустройства, соответствующих концепции развития территории.
Парк в Закамске открылся в 1971 году. Название «Счастье есть» он получил в 2014 году. Территория составляет 1,7 гектара, на ней расположены различные аттракционы.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!