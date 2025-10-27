В Перми готовятся к масштабному обновлению парка «Счастье есть»

Проект обустройства парка разработают до июля 2026 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми планируется капремонт парка культуры и отдыха «Счастье есть» в Кировском районе. Сейчас власти ищут проектировщика. Работы оценили в 3,5 миллиона рублей.

«Выполнение проектно-изыскательских работ по обустройству парка культуры и отдыха „Счастье есть“. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3,5 млн рублей. Заказчиком выступает МКУ „Пермблагоустройство“», — сказано в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.

Работы по подготовке проектной документации начнутся 15 декабря 2025 года и завершатся к 10 июля 2026 года. После обновления в парке появятся современные игровые и спортивные площадки, прогулочные дорожки, малые архитектурные формы. Также проект предусматривает обновление озеленения, установку освещения, создание улично-дорожной инфраструктуры и других элементов благоустройства, соответствующих концепции развития территории.

