Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Перми готовятся к масштабному обновлению парка «Счастье есть»

Власти Перми ищут проектировщика для обустройства парка «Счастье есть»
27 октября 2025 в 20:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Проект обустройства парка разработают до июля 2026 года

Проект обустройства парка разработают до июля 2026 года

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми планируется капремонт парка культуры и отдыха «Счастье есть» в Кировском районе. Сейчас власти ищут проектировщика. Работы оценили в 3,5 миллиона рублей.

«Выполнение проектно-изыскательских работ по обустройству парка культуры и отдыха „Счастье есть“. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3,5 млн рублей. Заказчиком выступает МКУ „Пермблагоустройство“», — сказано в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.

Работы по подготовке проектной документации начнутся 15 декабря 2025 года и завершатся к 10 июля 2026 года. После обновления в парке появятся современные игровые и спортивные площадки, прогулочные дорожки, малые архитектурные формы. Также проект предусматривает обновление озеленения, установку освещения, создание улично-дорожной инфраструктуры и других элементов благоустройства, соответствующих концепции развития территории.

Продолжение после рекламы

Парк в Закамске открылся в 1971 году. Название «Счастье есть» он получил в 2014 году. Территория составляет 1,7 гектара, на ней расположены различные аттракционы.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал