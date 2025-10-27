Пермяки ринулись посещать кинотеатры

За последние выходные октября кинотеатры посетило рекордное количество человек Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми 25 и 26 октября 2025 года выросло количество людей, посетивших кинотеатры. В последние выходные октября в кино сходили 29,7 тысячи человек. Это на 70% больше, чем неделей ранее, рассказали в пресс-службе ЕАИС.

«В последние выходные октября кинотеатры посетили 51,3 тысячи зрителей. Это на 70% больше, чем неделю назад (29,7 тысячи) и более чем в три раза выше показателя середины сентября (15,7 тысячи)», — пишет rifey.ru со ссылкой на ЕАИС.