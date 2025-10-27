В Перми на улице Екатерининская, 62 сносят дом, на котором изображен Будда. Автор рисунка неизвестен, но сделан он по эскизу известного художника Александра Жунева. Корреспондент URA.RU заснял видео на месте событий.

«Граффити „Будда“. Открыто в сентябре 2020 года. Дом признан аварийным», — сказано в сервисе 2ГИС. В этом же доме ранее находилось кафе индийской и арабской кухни Ali falafel.

Пермский художник Александр Жунев известен тем, что размещал свои арт-объекты на улицах Перми. Так, он создал на склоне реки Егошихи гусеницу из 40 автомобильных шин, написал портрет поэта Сергея Есенина на долгострое на перекрестке улиц Куйбышева и Луначарского. Художник скончался в 2018 году в возрасте 34 лет при странных обстоятельствах.