Из Пермского края в США отправлена первая партия фанеры

Это первая партия фанеры на экспорт в США из Пермского края Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю на территории Прикамья было проверено 325 кубометров клееной фанеры, предназначенной для отправки в Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«27 октября 2025 года Управлением Россельхознадзора на территории Пермского края был осуществлен карантинный фитосанитарный контроль 325 кубометров клееной фанеры, предназначенной для отправки в США. Установлено, что продукция соответствует фитосанитарным требованиям», — сообщается на сайте.

Лабораторный контроль показал отсутствие карантинных вредных организмов. Ранее экспорт данной продукции в США из края не осуществлялся.

