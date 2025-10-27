В Перми снесут несколько зданий в микрорайоне ДКЖ для застройки

Попавшие под снос здания в районе ДКЖ были построены незаконно Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Перми застройщика обязали снести самовольные постройки в микрорайоне ДКЖ для реализации проекта комплексного развития территории (КРТ). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии.

«АО „СЗ „Комплексное развитие территорий, реновации, освоение — Пермь“ осуществить за счет собственных средств снос самовольных построек. Срок для сноса самовольных построек установить до 23 марта 2026 года. Демонтаж затронет два одноэтажных здания из красного кирпича, деревянную пристройку, четыре кирпичные стены и две стены из бетонных блоков на участках по улицам Углеуральской, 19 и Переселенческой, 113“, — говорится в документе.