Что известно о смертельной аварии с участием полицейского, в которой погибли два пермяка

В ДТП обвиняют полицейского Павла Санникова

В ночь на 26 октября на трассе Новые Ляды — Сылва произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека. Виновником стал сотрудник пермского управления УМВД России. Что известно об аварии — в материале URA.RU.

Что произошло?

Сотрудник полиции Павел Санников сел за руль автомобиля Toyota в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114. Водитель и одни пассажир отечественной машины скончались на месте, а двух других отвезли в больницу.

Что известно о погибшем?

В результате ДТП погиб 21-летний Матвей Окишев, который работал медиком-лаборантом в Пермском краевом клиническом наркологическом диспансере. В тот вечер он отдыхал с тремя молодыми людьми в бане в поселке Новые Ляды. Затем компания решила поехать в Сылву, чтобы продолжить отдых там, рассказал друг погибшего Петр Поляков корреспонденту агентства.

По словам Полякова, в машине в момент аварии было шесть человек: четыре парня и две девушки. Матвея он знал хорошо, был знаком с ним с раннего детства. Но как Окишев оказался в Новых Лядах в этой компании, Полякову непонятно.

Что известно о пострадавших?

В краевом минздраве URA.RU рассказали, что в больнице находятся двое пострадавших. Молодой человек — в тяжелом состоянии, а девушка — в удовлетворительном. «Оба пациента получают всю необходимую медицинскую помощь», — добавили в ведомстве.









По словам друга погибшего, в машине ехало шесть человек

Что случилось с полицейским?

Санников скрылся с места происшествия, но его задержали, поместили под стражу и предъявили обвинения. Также в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что мужчину уволят из органов внутренних дел. «Он понесет наказание в установленном законом порядке», — отметили в ведомстве.

На заседании суда, где рассматривали дело Санникова, выяснилось, что сначала полицейский отказался от дачи показаний. Но позже признал свою вину. По мнению следствия, Санников может оказывать давление на пострадавших или их родственников, а также на свидетелей. Санников попросил отправить его под домашний арест. Также он сообщил, что готов сотрудничать со следствием.