Киев выступил против присуждения Курентзису высшей культурной награды Австрии
Теодор Курентзис во второй раз претендует на главную художественную награду Австрии
Фото: Алексей Гущин © URA.RU
Дирижер Теодор Курентзис, который возглавляет Дягилевский фестиваль в Перми, а ранее руководивший Пермским театром оперы и балета, номинирован на присуждение высшей награды Австрии в области культуры — Почетного знака «За науку и искусство». Против этого решения властей Австрии выступили проукраинские силы, а также посол Украины в стране Василий Химинец, передают западные СМИ.
«Предложение о награждении поступило от Курии искусств, его подписал вице-канцлер и министр культуры Австрии Андреас Баблер. Окончательное решение о присуждении Почетного знака примет президент Александер Ван дер Беллен», — сообщает издание Kurier.
Посол Украины в Австрии Василий Химинец раскритиковал эту идею: «Я очень вежливо прошу ответственных лиц в австрийском государстве принять решение о награждении очень точно и правильно». Депутат Европарламента Гельмут Брандштеттер также заявил, что нельзя награждать Курентзиса, пока дирижер не дистанцируется от действий России на Украине.
В свою очередь администрация министра культуры Австрии Баблера распространила его заявление, в котором чиновник подчеркнул, что Курентзис не политик: «Отказ Курентзиса говорить — не повод отказать ему в награде. Мы не считаем культуру отмены разумной».
Теодор Курентзис в 2023 году уже становился кандидатом на получение в Австрии Почетного знака «За науку и искусство». Тогда это также вызвало скандал. В Европе неоднозначно воспринимают, что оркестр Курентзиса musicAeterna спонсируется банком ВТБ, а сам он не высказался против спецоперации РФ на Украине. В 2022 году, по требованию посла Украины в Австрии, отменили два концерта musicAeterna в Вене. Также отменили выступления в Париже и Мюнхене. Комментируя ситуацию в апреле 2025 года, Курентзис в интервью Der Spiegel отмечал: «В Европе больше нет свободы слова? А что еще хуже: нет даже свободы молчать».
