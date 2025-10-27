Киев выступил против присуждения Курентзису высшей культурной награды Австрии

Теодор Курентзис во второй раз претендует на главную художественную награду Австрии Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Дирижер Теодор Курентзис, который возглавляет Дягилевский фестиваль в Перми, а ранее руководивший Пермским театром оперы и балета, номинирован на присуждение высшей награды Австрии в области культуры — Почетного знака «За науку и искусство». Против этого решения властей Австрии выступили проукраинские силы, а также посол Украины в стране Василий Химинец, передают западные СМИ.

«Предложение о награждении поступило от Курии искусств, его подписал вице-канцлер и министр культуры Австрии Андреас Баблер. Окончательное решение о присуждении Почетного знака примет президент Александер Ван дер Беллен», — сообщает издание Kurier.

Посол Украины в Австрии Василий Химинец раскритиковал эту идею: «Я очень вежливо прошу ответственных лиц в австрийском государстве принять решение о награждении очень точно и правильно». Депутат Европарламента Гельмут Брандштеттер также заявил, что нельзя награждать Курентзиса, пока дирижер не дистанцируется от действий России на Украине.

В свою очередь администрация министра культуры Австрии Баблера распространила его заявление, в котором чиновник подчеркнул, что Курентзис не политик: «Отказ Курентзиса говорить — не повод отказать ему в награде. Мы не считаем культуру отмены разумной».