Февраль станет месяцем хитов, сообщили в Пермском театре оперы и балета. В программе балеты «Лебединое озеро» (6+) и «Золушка» (12+), дива Надежда Павлова в «Травиате» (6+), а также концерты под управлением главного дирижера театра Владимира Ткаченко.

Балеты

«Лебединое озеро» (6+)

Это возобновление спектакля в авторской редакции руководителя Пермского балета Алексея Мирошниченко. В данной сценической версии он впервые был представлен в Перми в 2015 году. В этом году труппа возобновила представление. «В редакции Алексея Мирошниченко „Лебединое озеро“ корреспондирует и с немецким романтическим эпосом, и со стилем британских прерафаэлитов, поэтизировавших смерть, и с христианской идеей о спасении души. Центральным персонажем становится принц Зигфрид, за душой которого охотится Злой гений Ротбарт. В художественном отношении спектакль стилизован под балет „большой формы“ образца девяностых годов XIX века. Пачки „лебедей“ изготовлены по старинным образцам конца XIX века и обшиты настоящими перьями», — говорится в афише театра.

«Лебединое озеро» откроет афишу февраля — показ пройдет первого числа.

«Золушка» (12+)

Балетная драма перенесет зрителей в Москву, которая принимает Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1957 году. Здесь, в Главном театре страны готовится премьера балета «Золушка». Таким образом, архетипический сюжет о девушке, которая много работает и находит свое счастье, перенесен в театральную среду конца 1950-х. Прием «театр в театре» позволяет воплощать действие балета Сергея Прокофьева и в советских реалиях, и в пространстве волшебной сказки.

Показ состоится 15 февраля.

«Дон Кихот» (6+)

Балет в трех действиях с прологом. Либретто Мариуса Петипа по мотивам романа Мигеля де Сервантеса. В отличие от литературного первоисточника Мигеля де Сервантеса в балете героями являются не рыцарь печального образа и его оруженосец, а дочь трактирщика Китри и ее возлюбленный — цирюльник Базиль. Над постановкой в Перми работала солистка Большого театра Юлиана Малхасянц. Образ горячей Испании, в изобилии представленный характерными танцами, довершен декорациями Андрея Злобина в стиле старинных черно-белых книжных гравюр.

Показ состоится 19 февраля.

Балеты Михаила Фокина (6+)

Это хореографическая сюита на музыку Шопена. Балет был поставлен еще в 1908 году, а в данной сценической версии представлен в Перми в 1978-м. Возобновили спектакль в Перми в 2006 году. «„Шопениана“ стала одним из первых образцов жанра бессюжетного балета, открытого Михаилом Фокиным и повлиявшего на развитие танцевального искусства в ХХ веке. За рубежом балет „Шопениана“, впервые показанный труппой Сергея Дягилева, известен как „Сильфиды“», — отмечают в театре.

Показ состоится 26 февраля

«Тщетная предосторожность» (6+)

В конце месяца сцену на два вечера займут учащиеся Пермского хореографического училища. Они приставят комический балет «Тщетная предосторожность». «Спектакль до сих пор живет в репертуаре многих театров мира на правах классического балета, пусть и прошедшего через целый ряд музыкальных и хореографических редакций. Собирая достижения предыдущих эпох, пермская команда постановщиков представляет свое прочтение легкой любовной истории в окружении пасторальных пейзажей», — говорится в афише.

Показы пройдут 27 и 28 февраля

Оперы

«Тоска» (18+)

Опера Джакомо Пуччини исполняется на итальянском языке с русскими титрами. Спектакль поставил режиссер Федор Федотов, который ранее в Перми работал над «Кармен» и «Летучим голландцем».

Показы пройдут 8 и 10 февраля.

«Травиата» (6+)

Оперу по роману Александра Дюма-сына «Дама с камелиями» представят в концертном исполнении. В роли Виолетты выступит Надежда Павлова — эта партия ее коронная, отмечают в театре.

Показ пройдет 13 февраля

«Иоланта» (12+)

Опера по мотивам драматической поэмы Генрика Герца «Дочь короля Рене» была написана в 1891 году, в этой же версии впервые представлена в Перми в 2021 году. Разгадать загадки партитуры Чайковского пытались многие ведущие режиссеры нашего времени. На сцене Пермского театра оперы и балета эту эстафету принимают дирижер Артем Абашев, режиссер Марат Гацалов и его постоянные соавторы — художники Ксения Перетрухина, Леша Лобанов, Илья Пашнин и видеосценограф Ася Мухина.

Концерты (6+)