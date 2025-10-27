Путешествия по Пермскому краю станут комфортнее и безопаснее Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае продолжается обновление дорожной сети, ведущей к туристическим объектам. Новые трассы соединяют промышленные центры и популярные природные достопримечательности. Работы проходят на разных дорожных объектах — от старых мостов до подъездных путей к курортам. Как реализуются эти проекты и когда завершатся работы — в материале URA.RU.

Мост через Вильву

Мост имеет значение не только для жителей Чусового, Гремячинска, Усьвы, Губахи и КУБа, но и для всего региона. По этому направлению проходит высокий транспортный поток от промышленных предприятий, а также туристический маршрут к Усьвинским столбам, Каменному городу, курорту «Губаха», месту съемок фильма «Сердце Пармы», горе Ладейной и другим достопримечательностям.

Сооружение построили в 1964 году, а последняя реконструкция прошла почти 30 лет назад. Капитальный ремонт начался в прошлом году. Строители демонтировали старые пролеты, нарастили опоры по ширине, заменили балки пролетных строений, уложили новый асфальт. В текущем сезоне аналогичные работы проведены на второй половине сооружения.

В этом году подрядчик также обустроил подходы к мосту и конусы. На объекте уже уложен асфальт, установлены барьеры и перила, дорожные знаки. Сегодня готовность сооружения составляет 90%. Рабочим осталось нанести разметку, приемка сооружения запланирована на конец октября.





Дорога к горе Крестовой

Строительство дороги к верхнему кластеру всесезонного курорта «Губаха» состоит из трех этапов. Общая длина объекта составляет 3,3 километра. Первый участок соединяет улицу Северную и доходит до Телевышки, второй пройдет по проспекту Ленина, третий протянется до вершины горы Крестовой.

Первый этап завершили в конце августа этого года. На двух оставшихся участках уже выполнены основные работы. Сейчас подрядчик занимается обустройством тротуаров, установкой освещения и ограждений. Готовность объекта оценивается в 73%.

Завершить строительство планируется до конца года. После сдачи дороги туристы смогут быстрее и удобнее добираться до горнолыжных трасс и смотровых площадок курорта.

Трасса Кунгур — Соликамск

Для удобного доступа к природным красотам ведется ремонт автодороги Кунгур — Соликамск. Он позволит улучшить сообщение между промышленными центрами Прикамья, населенными пунктами по пути следования трассы и туристическими зонами, включая пещеру Двухэтажку и Голубые озера в Александровске. В районе пересечения с улицей Ленина (дорога Березники — Дурино) строится двухуровневая транспортная развязка.

На участке уже смонтирован путепровод из пяти опор, уложены балки пролетного строения и асфальт, выполнено сопряжение путепровода с дорогой с двух сторон. С одной стороны укреплен конус моста, продолжаются работы по укреплению второго. Проект также включает установку освещения, перил и барьеров, а также устройство тротуаров и двух остановок. Готовность путепровода составляет 97%.

Параллельно ведется переустройство инженерных коммуникаций, завершены работы на двух газопроводах и линиях электропередач. До конца 2025 года планируется закончить перенос водоводов. Рабочие также переустроили четыре водопропускные трубы на съездах с дороги, еще одна труба в работе. Также в рамках реконструкции на дороге установят светофоры, камеры фотовидеофиксации, бордюр, дорожные знаки.

Этап завершит реконструкцию автодороги, которая состояла из восьми частей и стартовала в 2012 году. За это время на трассе построили три двухуровневые и две кольцевые развязки, а также путепровод над железной дорогой. Сейчас реконструкция готова на 67%. Завершение всех работ запланировано на конец 2026 года.

Дорога до Усть-Качки

Недавно отремонтировали участок дорог от пермского аэропорта до поворота на деревню Мокино. Трасса ведет к одному из крупнейших лечебно-профилактических курортов России «Усть-Качка». Этот маршрут ежедневно используется туристами и местными жителями, направляющимися в здравницу.

Из-за высокой транспортной нагрузки на дороге образовалась глубокая колея. Рабочие сняли старое покрытие, уложили новый асфальт, укрепили обочины и нанесли свежую разметку. Ремонт планировалось начать только в следующем году. Однако контракты в рамках нацпроекта теперь заключаются сразу на два года, что позволило ускорить обновление дороги.