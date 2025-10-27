Логотип РИА URA.RU
Прокуратура вернула более 500 тысяч рублей жителям Пермского края за воду

27 октября 2025 в 18:38
Жители переплачивали из-за аварии

Жители переплачивали из-за аварии

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Кудымкаре (Пермский край) жителям вернули более 500 тысяч рублей, которые они переплатили за воду. Перерасход произошел из-за аварии. Об этом сообщили в telegram-канале краевой прокуратуры.

«После прокурорского вмешательства коммунальная служба оперативно установила аварийный участок и провела работы по устранению утечки. Потребителям произведен перерасчет платы на общую сумму более 500 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Уточняется, что руководителю организации, которая отвечает за участок водопровода, внесено представление. Виновника привлекли к административной ответственности.

