Прокуратура вернула более 500 тысяч рублей жителям Пермского края за воду

Жители переплачивали из-за аварии Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Кудымкаре (Пермский край) жителям вернули более 500 тысяч рублей, которые они переплатили за воду. Перерасход произошел из-за аварии. Об этом сообщили в telegram-канале краевой прокуратуры.

«После прокурорского вмешательства коммунальная служба оперативно установила аварийный участок и провела работы по устранению утечки. Потребителям произведен перерасчет платы на общую сумму более 500 тысяч рублей», — сказано в сообщении.