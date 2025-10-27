Прокуратура вернула более 500 тысяч рублей жителям Пермского края за воду
Жители переплачивали из-за аварии
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Кудымкаре (Пермский край) жителям вернули более 500 тысяч рублей, которые они переплатили за воду. Перерасход произошел из-за аварии. Об этом сообщили в telegram-канале краевой прокуратуры.
«После прокурорского вмешательства коммунальная служба оперативно установила аварийный участок и провела работы по устранению утечки. Потребителям произведен перерасчет платы на общую сумму более 500 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Уточняется, что руководителю организации, которая отвечает за участок водопровода, внесено представление. Виновника привлекли к административной ответственности.
