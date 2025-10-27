В Пермском округе появился новый замглавы

«Бывший управляющий делами администрации Ильинского округа Александр Косовских назначен заместителем главы Нытвенского округа. В должность он вступил 27 октября», — пишет «Звезда» со ссылкой на свои источники.

Про Косовских известно, что он родился в Перми в 1985 году. У него два высших образования, также Косовских учился в «Школе мэров». Он продолжает занимать должность секретаря партии «Единая Россия» в Ильинском округе. По данным источников издания, краевые власти планируют поддержать Косовских в качестве кандидата на должность главы Нытвенского округа.