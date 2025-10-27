Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Власть

В Пермском округе появился новый замглавы

27 октября 2025 в 19:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Александр Косовских вступил в должность 27 октября

Александр Косовских вступил в должность 27 октября

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нытвенском округе (Пермский край) назначили нового заместителя главы. Им стал Александр Косовских.

«Бывший управляющий делами администрации Ильинского округа Александр Косовских назначен заместителем главы Нытвенского округа. В должность он вступил 27 октября», — пишет «Звезда» со ссылкой на свои источники.

Про Косовских известно, что он родился в Перми в 1985 году. У него два высших образования, также Косовских учился в «Школе мэров». Он продолжает занимать должность секретаря партии «Единая Россия» в Ильинском округе. По данным источников издания, краевые власти планируют поддержать Косовских в качестве кандидата на должность главы Нытвенского округа.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал