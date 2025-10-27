В Пермском крае после болезни умерла медсестра-анестезист Устюгова
Прощание с медсестрой состоится 28 октября
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В Пермском крае умерла медсестра-анестезист Оксана Устюгова. Своей профессии она отдала 30 лет жизни, сказано в группе «Краевой больницы имени Вагнера Е. А.» в городе Березники в соцсети «ВКонтакте».
«С прискорбием сообщаем, что после тяжелой, продолжительной болезни ушла из жизни Оксана Устюгова. Она работала медицинской сестрой-анестезистом отделения анестезиологии-реанимации №1», — сказано в сообщении.
Коллеги помнят Оксану Устюгову как открытую и надежную женщину, профессионала своего дега. Прощание состоится 28 октября в 14:00 в зале «Гранд-Ритуал» на улице Мамина-Сибиряка, 1б.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!