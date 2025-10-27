В Пермском крае после болезни умерла медсестра-анестезист Устюгова

Прощание с медсестрой состоится 28 октября Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Пермском крае умерла медсестра-анестезист Оксана Устюгова. Своей профессии она отдала 30 лет жизни, сказано в группе «Краевой больницы имени Вагнера Е. А.» в городе Березники в соцсети «ВКонтакте».

«С прискорбием сообщаем, что после тяжелой, продолжительной болезни ушла из жизни Оксана Устюгова. Она работала медицинской сестрой-анестезистом отделения анестезиологии-реанимации №1», — сказано в сообщении.