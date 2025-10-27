Скончался третий участник ДТП, в котором подозревают пермского полицейского

Пострадавший был доставлен в больницу, но спасти его не удалось Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В больнице скончался один из пострадавший в результате ДТП, произошедшего на трассе Новые Ляды-Сылва в ночь на 26 октября. Об этом URA.RU рассказал Петр Поляков, друг 21-летнего Матвея Окишева, погибшего в смертельной аварии.

«Парень (не знаю, как его зовут), которого после ДТП доставили в реанимацию, скончался. В момент аварии он находился на переднем пассажирском сидении», — пояснил Поляков агентству. Также собеседник агентства рассказал о том, что произошло в тот вечер, незадолго до трагедии. По его словам, Матвей отдыхал с компаний трех молодых людей в бане в поселке Новые Ляды. Затем компания решила отправиться в поселок Сылва, чтобы продолжить отдых там.

«Матвея я хорошо знал, мы дружим с ним с раннего детства. Это не его [Матвея] компания была и как он там оказался, мне не совсем понятно. Они отдыхали в бане в Новых, затем поехали в Сылву. В машине [в момент ДТП] их было шестеро: четыре парня и две девушки», — сказал Поляков. Он добавил, что Матвей был родом из Сылвы, но проживал вместе с родителями в Перми. Работал погибший медлаборантом в Пермском краевом клиническом наркологическом диспансере. URA.RU обратилось в министерство здравоохранения Прикамья за комментарием, в ведомстве обещали подготовить ответ на запрос агентства.

URA.RU рассказывало, что автомобиль Toyota, которым управлял полицейский, въехал в ВАЗ-2114, в котором находились молодые люди. В результате аварии два человека, находившиеся в отечественном авто, погибли на месте, еще двое были госпитализированы. Предварительно виновником аварии назван сотрудник полиции — сразу после ДТП он поджог иномарку и скрылся с места происшествия. Вскоре стража порядка удалось задержать, экспертиза показала наличие в его организме алкоголя. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.