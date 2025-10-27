Скончался третий участник ДТП, в котором подозревают пермского полицейского
Пострадавший был доставлен в больницу, но спасти его не удалось
В больнице скончался один из пострадавший в результате ДТП, произошедшего на трассе Новые Ляды-Сылва в ночь на 26 октября. Об этом URA.RU рассказал Петр Поляков, друг 21-летнего Матвея Окишева, погибшего в смертельной аварии.
«Парень (не знаю, как его зовут), которого после ДТП доставили в реанимацию, скончался. В момент аварии он находился на переднем пассажирском сидении», — пояснил Поляков агентству. Также собеседник агентства рассказал о том, что произошло в тот вечер, незадолго до трагедии. По его словам, Матвей отдыхал с компаний трех молодых людей в бане в поселке Новые Ляды. Затем компания решила отправиться в поселок Сылва, чтобы продолжить отдых там.
«Матвея я хорошо знал, мы дружим с ним с раннего детства. Это не его [Матвея] компания была и как он там оказался, мне не совсем понятно. Они отдыхали в бане в Новых, затем поехали в Сылву. В машине [в момент ДТП] их было шестеро: четыре парня и две девушки», — сказал Поляков. Он добавил, что Матвей был родом из Сылвы, но проживал вместе с родителями в Перми. Работал погибший медлаборантом в Пермском краевом клиническом наркологическом диспансере. URA.RU обратилось в министерство здравоохранения Прикамья за комментарием, в ведомстве обещали подготовить ответ на запрос агентства.
URA.RU рассказывало, что автомобиль Toyota, которым управлял полицейский, въехал в ВАЗ-2114, в котором находились молодые люди. В результате аварии два человека, находившиеся в отечественном авто, погибли на месте, еще двое были госпитализированы. Предварительно виновником аварии назван сотрудник полиции — сразу после ДТП он поджог иномарку и скрылся с места происшествия. Вскоре стража порядка удалось задержать, экспертиза показала наличие в его организме алкоголя. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.
По факту аварии следственными органами регионального управления Следкома возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух лиц, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженном с оставлением места его совершения). В краевом ГУ МВД по Прикамью заявили, что сотрудник полиции «будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям».
