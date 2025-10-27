Логотип РИА URA.RU
Полицейский, устроивший смертельное ДТП в Перми, отправлен в СИЗО

27 октября 2025 в 17:58
Дело рассматривали в Свердловском районном суде

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Лейтенанта пермской ГАИ Павла Санникова отправили в СИЗО. Он обвиняется в совершении ДТП, повлекшим смерть двух и более лиц. Такое решение приняла судья Свердловского районного суда Елена Кожевникова, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Избрать государственному инспектору дорожного надзора отделения Госавтоинспекции УМВД Перми Павлу Санникову наказание в виде заключения под стражу», — передает решение судьи корреспондент URA.RU. Он пробудет в СИЗО до 26 декабря.

Смертельная авария произошла на трассе Новые Ляды — Сылва в ночь на 26 октября. По версии следствия, Санников был за рулем Toyota, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2114. Водитель и пассажир отечественной легковушки скончались на месте, еще два пассажира были отправлены в больницу. Сам Санников пытался скрыться от правосудия. Он поджег свою машину, а сам сбежал, но впоследствии был задержан полицейскими и следователями краевого СКР. Сейчас ведется расследование уголовного дела.

Материал из сюжета:

Пьяный полицейский устроил смертельное ДТП под Пермью

