Полицейский, устроивший смертельное ДТП в Перми, отправлен в СИЗО

Лейтенанта пермской ГАИ Павла Санникова отправили в СИЗО. Он обвиняется в совершении ДТП, повлекшим смерть двух и более лиц. Такое решение приняла судья Свердловского районного суда Елена Кожевникова, передает корреспондент URA.RU с места событий.

Смертельная авария произошла на трассе Новые Ляды — Сылва в ночь на 26 октября. По версии следствия, Санников был за рулем Toyota, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2114. Водитель и пассажир отечественной легковушки скончались на месте, еще два пассажира были отправлены в больницу. Сам Санников пытался скрыться от правосудия. Он поджег свою машину, а сам сбежал, но впоследствии был задержан полицейскими и следователями краевого СКР. Сейчас ведется расследование уголовного дела.