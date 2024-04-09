Спасатели из ЯНАО помогут ликвидировать паводок в Курганской области

Спасатели из Ноябрьска (ЯНАО) помогут ликвидировать паводок в Курганской области. Сотрудники ямальской пожарно-спасательной части доставят необходимую спецтехнику, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного ГУ МЧС.
«В Курганскую область отправились 50 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части из Ноябрьска. Спасатели доставят пять единиц техники: два автобуса, бортовой автомобиль для имущества, пожарно-насосная станция и рукавный автомобиль», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщило о том, что Ямало-Ненецкий автономный округ готов отправить на помощь спасателей и спецтехнику в Оренбургскую область. Кроме того, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил, что пострадавшим от паводка будет оказана гуманитарная помощь.
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