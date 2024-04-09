Спасатели из ЯНАО помогут ликвидировать паводок в Курганской области

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МЧС спасательная операция Курган, спасатели мчс, паводок
Ямальские спасатели отправились на помощь в Курганскую область Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Спасатели из Ноябрьска (ЯНАО) помогут ликвидировать паводок в Курганской области. Сотрудники ямальской пожарно-спасательной части доставят необходимую спецтехнику, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного ГУ МЧС.

«В Курганскую область отправились 50 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части из Ноябрьска. Спасатели доставят пять единиц техники: два автобуса, бортовой автомобиль для имущества, пожарно-насосная станция и рукавный автомобиль», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщило о том, что Ямало-Ненецкий автономный округ готов отправить на помощь спасателей и спецтехнику в Оренбургскую область. Кроме того, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил, что пострадавшим от паводка будет оказана гуманитарная помощь.

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Спасатели из Ноябрьска (ЯНАО) помогут ликвидировать паводок в Курганской области. Сотрудники ямальской пожарно-спасательной части доставят необходимую спецтехнику, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «В Курганскую область отправились 50 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части из Ноябрьска. Спасатели доставят пять единиц техники: два автобуса, бортовой автомобиль для имущества, пожарно-насосная станция и рукавный автомобиль», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о том, что Ямало-Ненецкий автономный округ готов отправить на помощь спасателей и спецтехнику в Оренбургскую область. Кроме того, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил, что пострадавшим от паводка будет оказана гуманитарная помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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