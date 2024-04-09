Спасатели из ЯНАО помогут ликвидировать паводок в Курганской области

09 апреля 2024 в 11:56 Размер текста - 17 +

Ямальские спасатели отправились на помощь в Курганскую область Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Спасатели из Ноябрьска (ЯНАО) помогут ликвидировать паводок в Курганской области. Сотрудники ямальской пожарно-спасательной части доставят необходимую спецтехнику, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «В Курганскую область отправились 50 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части из Ноябрьска. Спасатели доставят пять единиц техники: два автобуса, бортовой автомобиль для имущества, пожарно-насосная станция и рукавный автомобиль», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о том, что Ямало-Ненецкий автономный округ готов отправить на помощь спасателей и спецтехнику в Оренбургскую область. Кроме того, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил, что пострадавшим от паводка будет оказана гуманитарная помощь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спасатели из Ноябрьска (ЯНАО) помогут ликвидировать паводок в Курганской области. Сотрудники ямальской пожарно-спасательной части доставят необходимую спецтехнику, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «В Курганскую область отправились 50 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части из Ноябрьска. Спасатели доставят пять единиц техники: два автобуса, бортовой автомобиль для имущества, пожарно-насосная станция и рукавный автомобиль», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о том, что Ямало-Ненецкий автономный округ готов отправить на помощь спасателей и спецтехнику в Оренбургскую область. Кроме того, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил, что пострадавшим от паводка будет оказана гуманитарная помощь.