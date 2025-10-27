В Казахстане отменили концерты российского певца, не взявшего сине-желтый пакет

В Казахстане отменили несколько концертов Akmal Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Концерты российского артиста Akmal (Акмаль Ходжаниязов) в казахстанских городах Павлодар и Усть-Каменогорск были отменены после волны негатива в сторону певца, вызванной его отказом принять сине-желтый пакет в качестве подарка на одном из концертов. Об этом сообщила руководитель концертного агентства Ольга Горбикова в соцсетях.

«С очень большим сожалением сообщаем об отмене концертов Akmal в Павлодаре и Усть-Каменогорске <...> Концерты отменены по независящим ни от организаторов, ни от артиста причинам. Приносим со своей стороны извинения», — написала Ольга Горбикова в Instagram* (запрещен в России и признан экстремистским, принадлежит организации Meta, которая также признана экстремистской и запрещена в РФ) .

Несмотря на обещания раскрыть детали, причины отмены мероприятий в двух городах так и не были озвучены. Между тем, это уже не первые переносы выступлений исполнителя в Казахстане после инцидента в Петропавловске 23 октября, когда

Ранее, 23 октября, во время концерта в Петропавловске, Akmal отказался принять у зрительницы сине-желтый пакет с подарком. Этот жест вызвал бурную дискуссию в казахстанских соцсетях — часть пользователей восприняла отказ как проявление неуважения к символике национального флага. После этого не состоялся концерт певца в Костанае.

Сам артист прокомментировал произошедшее, отрицая любые намерения оскорбить чувства граждан Казахстана. Он заявил, что не говорил и не скажет ничего негативного о стране, где живут его родственники и прошло детство. Артист подчеркнул, что считает инсинуации попытками спровоцировать конфликт и всегда с уважением относится к слушателям.