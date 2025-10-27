Брянскую область атаковали беспилотники ВСУ
27 октября 2025 в 22:51
Над Брянской областью сбиты украинские дроны
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Восемь украинских БПЛА сбито над Брянской областью вечером 27 октября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области», — написали в telegram-канале Минобороны России. Отмечается, что дроны были сбиты в период с 18:00 по 20:00 по московскому времени.
Материал из сюжета:Украинские атаки по российским регионам
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал