Происшествия

Брянскую область атаковали беспилотники ВСУ

27 октября 2025 в 22:51
Над Брянской областью сбиты украинские дроны

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Восемь украинских БПЛА сбито над Брянской областью вечером 27 октября. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«Дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области», — написали в telegram-канале Минобороны России. Отмечается, что дроны были сбиты в период с 18:00 по 20:00 по московскому времени. 

Ранее, в ночь на 27 октября, силы ПВО уничтожили 11 дронов, летевших на Москву, пишет 360.ru. Также ВСУ нанесли удар по дамбе в Белгородской области, угрожая повреждением плотины, отмечает «Царьград».

