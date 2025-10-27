В России планируют выдавать военнослужащим жилье

Военные могут быть наделены правом на бесплатное жилье Фото: Илья Московец © URA.RU

Российские военнослужащие смогут получать жилье или сопоставимые выплаты, соответствующий закон внесен правительством РФ на рассмотрение в Госдуму. Документ опубликован на сайте ГД.

Согласно пояснительной записке, право на получение жилья или сопоставимых выплат предоставляется однократно, за исключением случаев, когда речь идет об улучшении жилищных условий. Текст документа опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Отмечается, что получение жилья в качестве члена семьи другого военнослужащего не является препятствием для признания собственных жилищных нужд. При наличии установленных законом оснований, военнослужащий сохраняет право на жилье независимо от того, обеспечен ли он жилплощадью как член семьи другого военного или гражданина, сказано в пояснении к законопроекту.

Документ предусматривает, что заключение брака или рождение детей в семье военнослужащего официально считаются основаниями для улучшения его жилищных условий. Кроме того, предлагается закрепить единую норму площади для признания нуждающимися — 15 квадратных метров на человека.