Военная ипотека и единовременная выплата: как получить жилищные льготы участникам СВО

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволяет военнослужащим получать бесплатное жилье. Согласно тексту документа, опубликованному на официальном сайте опубликования правовых актов, военнослужащие смогут однократно использовать право на получение жилья или средств, которых хватит для его покупки, за исключением случая улучшения жилищных условий.

Однако уже существуют другие ипотечные программы, которые позволят военнослужащим и участникам СВО приобрести жилье. Среди них есть военная ипотека (НИС) и единовременная денежная выплата (ЕДВ). В чем их разница, кто притендует на выплаты и как их оформить — в материале URA.RU.

Определение программы

Военная ипотека (НИС)

Право на участие в программе имеют военнослужащие, заключившие первый контракт начиная с 1 января 2005 года и состоящие на учете в накопительно-ипотечной системе (НИС). Кроме того, солдаты, подписавшие контракт в рамках проведения специальной военной операции (СВО), автоматически включаются в число участников НИС.

Программа предусматривает, что государство ежегодно перечисляет денежные средства на именной счет военнослужащего. Накопления могут быть использованы для внесения первоначального взноса по ипотеке или для полной оплаты стоимости жилья.

Оформление ипотечного кредита осуществляется в одном из банков-партнеров по льготной процентной ставке. Погашение кредита производится за счет средств, накопленных на индивидуальном счете участника.

Для оформления участия в программе необходимо сделать несколько действий. Среди них:

Проверить свой статус участника НИС через единый портал Госуслуги;

В случае подтверждения участия — подать рапорт командованию части на получение Извещения (документа, подтверждающего размер накопленных средств);

После получения Извещения обратиться в выбранный банк-партнер для оформления ипотечного кредита.

Особое внимание уделяется военнослужащим — участникам СВО. Для этой категории предусмотрены отдельные механизмы досрочного использования средств НИС, в том числе возможность получения накоплений ранее установленного срока.

Единовременная денежная выплата (ЕДВ)

Право на получение ЕДВ имеют военнослужащие, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий и уволенные с военной службы из-за достижения предельного возраста, состояния здоровья либо в связи с проведением организационно-штатных мероприятий. Отдельным приоритетом пользуются участники СВО, получившие ранения и уволенные по состоянию здоровья.

В рамках инициативы гражданам предоставляются финансовые средства, которые тратятся на приобретение или строительство жилой недвижимости. Размер предоставляемой выплаты определяется исходя из нормативной стоимости одного квадратного метра жилья и установленной нормы жилой площади (от 18 до 33 кв. м на одного человека, в зависимости от состава семьи).

Для участия в программе следует встать на учет в качестве нуждающегося в предоставлении жилья. Рекомендуется осуществить данный шаг до момента увольнения с военной службы.

Следом требуется подать рапорт по месту службы с приложением необходимых документов, включая паспорт, свидетельства о браке и рождении детей, а также справки, подтверждающие отсутствие в собственности жилья (например, выписки из ЕГРН). Далее специальная комиссия войсковой части рассмотрит поданный рапорт и направит собранные материалы в уполномоченный федеральный орган.

После увольнения и получения официального уведомления о включении в перечень лиц, имеющих право на ЕДВ, необходимо подать заявление и документы в территориальный орган Министерства обороны Российской Федерации либо в Федеральное казенное учреждение «Центр жилищного обеспечения» (ФКУ «ЦЖО»). Позже предоставляется решение о выделении единовременной денежной выплаты. После получения положительного решения следует подобрать жилье, оформить договор купли-продажи и передать его для перечисления денежных средств продавцу.

Какие документы готовить и куда обращаться

Обращаться для получения выплат следует в несколько основных инстанций:

Командир воинской части (для подачи рапортов, первичной консультации). ФКУ «Центр жилищного обеспечения» (ЦЖО) Минобороны России — главный орган по жилищным вопросам военнослужащих. У них есть территориальные отделения. Банки-партнеры программы «Военная ипотека» (для НИС). Военная ипотечная комиссия при военном округе.

Базовый пакет документов (уточняйте в конкретной инстанции):