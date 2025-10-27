Заказ из-за границы и операция для отца: новые подробности о похищении футболиста «Зенита» Мостового

Мотив организатора был корыстный, заявил криминалист Игнатов Фото: Чингаев Ярослав / Агентство «Москва»

Пятого подозреваемого задержали по делу о похищении футболиста «Зенита» Андрея Мостового в Санкт-Петербурге. Ранее также был задержан предполагаемый организатор преступления. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Другие задержанные в рамках допроса рассказали, что лично не были знакомы с организатором и все поручения выполняли через мессенджеры. Помимо этого они поделились мотивами преступления.

Громкую попытку похищения спортсмена прокомментировали некоторые депутаты Госдумы. На ситуацию отреагировали Виталий Милонов, Ирина Роднина и Светлана Журова. Новые подробности и комментарии о попытке похищения Мостового — в материале URA.RU.

Продолжение после рекламы

Мостового пытались похитить студенты

По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, к совершению попытки похищения Мостового причастны четверо студентов Морской академии города, каждому из которых около 20 лет. Позже был задержан предположительный организатор группы.

«Полицейские установили местонахождение предполагаемого организатора криминальной деятельности <...>. Им оказался студент-второкурсник одного из высших учебных заведений Санкт-Петербурга», — написала Волк.

Криминалист Михаил Игнатов рассказал, что организатор однозначно был один. И мотив также был понятен — корыстный. Его слова приводит aif.ru.

Тем временем стало известно, что один из похитителей был тяжелоатлетом-любителем. Молодой человек родился в Новгородской области, а позже переехал в Петербург. Об этом сообщало RT.

Какие были мотивы похитителей футболиста

Один из задержанных на допросе рассказал, что ему нужны были деньги на операцию для своего отца. Другой же признался, что целью было вымогать деньги после похищения спортсмена.

«Наша цель была похитить человека и раскрутить его на деньги. Спросить банки, криптовалюту, биржу и перевести по реквизитам, которые нам скинули в Telegram», — поделился задержанный. Его слова приводит РЕН ТВ.

Третий же заявил, что это не было похищением. По его словам, это была лишь «инсценировка задержания» по заданию куратора.

Что известно про организатора

По словам одного из задержанных, организатор поддерживал связь исключительно через мессенджер, используя вымышленный псевдоним. Исполнители ни разу не слышали его голос. Об этом также сообщает РЕН ТВ.

Сам же заказчик находился за пределами РФ. Об этом также рассказали задержанные в рамках допроса. Видео было опубликовано в telegram-канале официального представителя МВД Ирины Волк.

Что грозит похитителям и организатору

Адвокат по уголовным делам Максим Сильвестри (Калинов) заявил, что в зависимости от выявленных обстоятельств преступники, совершившие попытку похищения нападающего футбольного клуба «Зенит» Андрея Мостового, могут получить около 10 лет лишения свободы.

«По 126-й статье наказание предусматривает до 10 лет лишения свободы, при этом нижнего предела нет. Суд будет учитывать, что в случае с Мостовым речь идет о покушении на похищение, наказание может быть ниже», — заявил Сильвестри, слова которого приводит «Газета.ru».

Как отреагировали на попытку похищения Мостового

Виталий Милонов

Поихитителям нужно было по «кумполу настучать», заявил Милонов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Попытку похищения футболиста прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он похвалил спортсмена за физическую форму.

«Мостовой молодец, что отбился. Значит, все нормально с физическим состоянием. Нужно было еще по кумполу настучать»», — заявил Милонов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс». Он также отметил, что безопасность в обществе определяется не наличием бандитов, а способностью власти их найти, что и сделала полиция.

Продолжение после рекламы

Ирина Роднина

У людей «что-то случилось с психикой», заявила Роднина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Другой депутат, Ирина Роднина, была поражена попыткой людей быстро подзаработать. По ее словам, у них что-то «случилось с психикой».

«Меня поражает, что такое возможно. Что-то случилось с психикой. Хотят быстро заработать», — заявила Роднина. Она также отметила, что не считает нужным выделять спортсменам дополнительную охрану.

Светлана Журова

Светлана Журова была удивлена, что похитители не знают о камерах видеонаблюдения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тем временем депутат Светлана Журова была поражена больше не самой попыткой похищения футболиста, сколько попыткой совершить преступление в общественном месте. По ее словам, удивительно, что кто-то из похитителей не знает про камеры видеонаблюдения.

«В общественных местах везде камеры. Удивляюсь, что кого-то можно похищать под камерами. Не знаю, что за похитители такие нерадивые, которые не в курсе, что кругом камеры», — поделилась депутат.

Мать экс-хоккеиста, друга Мостового

Мать бывшего хоккеиста Молодежной хоккейной лиги, Александра Гракуна, который является близким другом футболиста, поделилась, что тогда произошло. По ее словам, тогда ее сын физически и морально подавил похитителей.

«Спасло то, что Саша успел за секунду оценить ситуацию. Он физически и морально подавил похитителей, оставил в нокдауне. Вот они и скрылись в шоке», — заявила мать хоккеиста. Тем временем Андрей Мостовой смог ловко убежать от похитителей.

Нападение на футболиста «Зенита»